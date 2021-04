Neue Leitung der Aufsichtsbehörde E-Control: Nur nicht frech werden!

Bei seiner Vorstellung als neuer E-Control-Vorstand am Montag war grünes Gas eines seiner Schwerpunktthemen. Das ist interessant, weil Gas aus erneuerbaren Energieträgern in der Herstellung um ein vielfaches teurer ist als fossiles Gas.

Fünf Stunden später kam eine Meldung der Austria Presse Agentur: „Bund und Länder einig: Heizen künftig ohne Öl, Gas und Kohle“. Dazu ein Zitat von Energieministerin Gewessler, wonach so über 4,5 Milliarden Euro an Investitionen ausgelöst würden und an die 64.000 regionale, klimafreundliche Arbeitsplätze geschaffen würden. Die zeitliche Nähe zur Pressekonferenz der E-Control war sicher reiner Zufall.

Kein Wort über die Kosten der Umstellung, kein Wort über die massiven zusätzlichen Belastungen für die Gasrechnung der Haushalte. Kein Wort über die Höhe der Förderungen für grünes Gas.

Dass die Kosten der Energiewende kaum ein Thema sind, war schon bisher ein fixer Bestandteil der PR-Strategie des Energieministeriums. Auch frühere Ressortchefs wollten eine solche Debatte gar nicht erst aufkommen lassen.