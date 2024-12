Börsianer glauben an weitere Rekordjagd

Auch in Asien konnten an vielen Börsen (auf Euro-Basis) Gewinne erzielt werden, Europa und insbesondere Wien hinkten hinterher. „Im Vergleich zur europäischen Unternehmenslandschaft haben die ATX-Konzerne mit Gewinnrückgängen zu kämpfen“, erklärt Jörg Bayer von Raiffeisen Research.

Trotz politischer Unsicherheiten und einem „ Schwarzen Montag “ im August war es also unterm Strich ein sehr gutes Jahr für Anleger. Gründe waren neben dem durch die Erwartungen in die Künstliche Intelligenz ausgelösten Tech-Hype die eigentlich solide Entwicklung der US-Wirtschaft und die sinkenden Geldmarktzinsen , die Kreditaufnahmen erleichtern und somit Wachstum unterstützen.

Darüber hinaus werde es diffizil . Das globale Konjunkturbild sei nämlich so heterogen wie selten zuvor. „Während in den USA der Konjunkturmotor brummt, bekommen Europa und China den Sand nicht aus dem Getriebe.“ Im Hinblick auf die geografische Allokation spreche somit weiterhin alles für die USA. Die Szenarien für Europa seien hingegen von erheblichen Unsicherheiten geprägt.

Doch noch ist es nicht so weit. „Die angepeilte Körperschaftsteuersenkung von 21 auf 15 Prozent sollte in Kombination mit Deregulierungsmaßnahmen und dem weiter anhaltenden KI-Schub die Gewinndynamik bei US-Unternehmen weiter beschleunigen“, sagt Bayer.

Gold peilt 3000-Dollar-Marke an

Ebenfalls Rekordwerte konnte Gold erzielen, und zwar sowohl in Dollar (plus 27 Prozent Jahresperformance) als auch in Euro (plus 34 Prozent). Aktuell sind es 2.620 Dollar. „Ich kann mir vorstellen, dass wir die 3.000 Dollar im nächsten Jahr sehen“, sagt Ronald Stöferle von der Investmentgesellschaft Incrementum.