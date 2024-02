Chipkonzern Nvidia im Höhenflug, Aktie hebt ab

Nikkei-Index auf Rekordhoch

Angetrieben vom Nvidia-Höhenflug zogen an den Börsen auch die anderen Technologie-Titel an. Der japanische Nikkei-225 erreichte ein Rekordhoch - nach über 34 Jahren Anlauf. Der Nikkei-225 schloss nach der verhaltenen Entwicklung in den Vortagen 2,19 Prozent höher mit 39.098,68 Punkten. "Das letzte Mal, dass der Index so hoch notierte, war im Dezember 1989", merkte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets an. "Die japanischen Unternehmen haben es geschafft, die höheren Preise an Endkunden weiterzureichen, ein Novum in dem Land der aufgehenden Sonne, in der die Menschen lange Zeit nur sinkende Preise und Deflation kannten."