Nvidia-Chef Huang: Lederjacke, Tattoo und eine Billion Dollar

Egal auf welcher BĂŒhne Jensen Huang derzeit auftritt, er wird beklatscht und bejubelt wie ein Rockstar. Bei einer großen IT-Messe in Taipei verfolgten Tausende seine zweistĂŒndige Rede, junge Menschen standen Schlange, um Selfies mit dem smarten Typen in schwarzer Lederjacke zu ergattern. Huang, Mit-GrĂŒnder und Vorstandschef des US-Halbleitergiganten Nvidia, hat mit 60 Jahren einen Kultstatus in der Technologiebranche erlangt.

Marktwert: 1 Billion Dollar

Eine Billion Dollar (933 Mrd. Euro) ist sein Unternehmen seit der Vorwoche an der Börse wert. Nvidia ist damit der erste Chipproduzent ĂŒberhaupt, der diese magische Schwelle ĂŒbersprang und in den erlauchten BillionĂ€rs-Club von Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon einzog. Eine spĂ€te, aber wohl verdiente Ehre fĂŒr den US-taiwanesischen Selfmade-MilliardĂ€r, der stets im Schatten der Tech-Gurus Bill Gates, Steve Jobs oder Jeff Bezos stand.

Dabei hat er mit ihnen vieles gemeinsam, gibt sich gerne als VisionĂ€r, hĂ€lt mitreißende Reden und ist nach wie vor eng mit seinem Unternehmen verbunden. Er ist KernaktionĂ€r und ließ sich sogar ein Tattoo mit Nvidia-Logo in seinen Arm stechen.