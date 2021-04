Börseblick: EZB setzt extrem lockere Geldpolitik fort

Die Europäische Zentralbank (EZB) will angesichts der dritten Welle der Corona-Pandemie ihre Geldschleusen weiterhin weit offen halten. Die Euro-Wächter um Notenbankchefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung zwar keine neuen Konjunkturhilfen. Sie stellten aber in Aussicht, nötigenfalls alle ihre Instrumente anzupassen. „Der kurzfristige Ausblick bleibt durch Unsicherheit eingetrübt, was das Wiederaufflammen der Pandemie und das Anlaufen der Impfkampagnen betrifft“, sagte Lagarde. Nach wie vor sei ein großes Ausmaß an geldpolitischer Unterstützung für die Wirtschaft der Euro-Zone notwendig.

Mehr Anleihenkäufe

Die EZB hatte erst im März entschieden, das Tempo bei ihren umfangreichen Anleihenkäufen im Rahmen des Notfall-Programms

PEPP im zweiten Quartal deutlich zu erhöhen. Damit will sie dafür sorgen, dass die Finanzierungskosten für Unternehmen,

Staaten und Haushalte während der Virus-Krise niedrig bleiben.

„Wir haben immer noch einen langen Weg vor uns, bis wir die Pandemie überwunden haben, und die Erholung nachhaltig und kräftig ist“, sagte Lagarde. Den Leitzins beließ die Notenbank auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Dort liegt er bereits seit März 2016. Auch an ihrem Einlagesatz, der bei minus 0,5 Prozent liegt, rüttelte sie nicht.

