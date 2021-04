EZB-Direktor Panetta warnt vor zu großem Konjunktur-Optimismus

Die Notenbankchefs der Niederlande und Belgiens, Klaas Knot und Pierre Wunsch, hatten sich zuletzt in Reuters-Interviews deutlich optimistischer zu den Konjunkturaussichten geäußert. Die EZB hatte in ihrer jüngsten Projektion für 2021 ein Wirtschaftswachstum im Euroraum von 4,0 Prozent vorausgesagt. Der Internationale Währungsfonds (IWF) erwartet ein Plus von 4,4 Prozent.

Panetta zufolge hat die EZB noch genügend geldpolitischen Handlungsspielraum. So sei bisher nur ein Teil des Rahmens von 1,85 Billionen Euro genutzt worden, den das große Pandemie-Anleihenkaufprogramm PEPP besitzt. "Aber wenn wir dieses Geld ausgegeben haben und immer noch unser Ziel verfehlen, dann müssen wir mehr tun", sagte er. Die Notenbank könne mit einer Inflation von 1,2 Prozent 2022 und 1,4 Prozent 2023 nicht zufrieden sein. Dies sind die jüngsten Prognosen der EZB-Volkswirte vom März. Die Euro-Wächter streben knapp unter zwei Prozent Inflation als Idealwert für die Wirtschaft der Eurozone an, verfehlen dieses Ziel aber bereits seit Jahren.