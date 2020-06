Börsenexperte: „Aufschwung hat nichts mit der Realität zu tun“

Der Frankfurter DAX ist zwar ebenso fast schon wieder auf demselben Niveau, in Süd- und Osteuropa sowie in Wien gibt es aber noch viel Aufholbedarf. „Das Bild ist sehr kontroversiell“, so Mostböck. Zweiter möglicher Grund sei der Umstand, dass Konzerne die günstigen Kurse genutzt haben, um sich mit eigenen Aktien einzudecken, damit sie bei späteren Kapitalmaßnahmen Vorteile haben.