Historische Börsen-Tage

Das Zusammenspiel der Notenbanken mit der Politik ist auch historisch einzigartig. Alleine die G20-Nationen haben im Verlauf des März Unterstützungspakete in Höhe von etwa 5.000 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Wo liegt die Grenze der Aktionen, die ein zur Wiederwahl anstehender US-Präsident gemeinsam mit der Notenbank entwickeln kann? „The sky is the limit.“

Den Mittelweg gehen

Und genau dies ist die tägliche Entscheidungszwickmühle. Was gewichte ich höher? Das massiv negative makroökonomische Umfeld – oder doch die Unterstützungspakete und die Geldschwemme. Führende Virologen, die Politik, die Unternehmer, alle mussten Ihre Aussagen im Laufe der letzten Wochen revidieren. Börsianer dürfen das auch. Und wenn es Pro und Contra gibt, kann auch ein Mittelweg die logische Antwort sein. Die Aktienquote voll ausnützen? Nein. Dazu ist der Bandbreite der möglichen Entwicklungen zu hoch. Den Aktienmarkt zur Gänze verlassen? Nein. Gerade wenn die Nacht am dunkelsten ist, dann ist der Morgen nahe. Sachwerte, wie eben Unternehmensbeteiligungen, machen strategisch Sinn. Auch jetzt. Auch wenn man sich mit Prognosen über eine „Welt nach Corona“ noch zurückhalten sollte. Eine These steht. Zinsen für sparbuchähnliche Veranlagungen werden wir in diesem Jahrzehnt wohl nicht mehr sehen.