Börse aktuell: Zinssignale treiben die Kurse

Die europäischen Leitbörsen haben am Donnerstag einheitlich im Plus geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 stieg um 0,39 Prozent, der DAX in Frankfurt schloss mit 14.539,56 Punkten und plus 0,78 Prozent.

Das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung stützte die Leitbörsen. Die Fed stellte ein vorsichtigeres Zinserhöhungstempo in Aussicht. Dies komme sowohl am Aktien- als auch am Rentenmarkt gut an, sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. „Alles deutet auf ein langsameres Zinstempo ab der nächsten Sitzung im Dezember hin.“

Die US-Börsen blieben feiertagsbedingt geschlossen.

Weitere Meldungen des Tages: