Börse aktuell: VW und BMW behaupten sich am US-Automarkt

Konjunkturseitig hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone im September weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Monatsvergleich um 1,2 Punkte auf 48,4 Zähler, wie S&P in London mitteilte. Es ist der tiefste Stand seit gut zwei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde leicht nach unten korrigiert.

Zuvor war noch am Sonntag die Stimmung in der japanischen Wirtschaft, die sich im abgelaufenen Quartal verschlechtert hat, in den Mittelpunkt gerückt. Der Gesamtindex für die großen Industrieunternehmen sank im September auf plus acht gegenüber plus neun im Juni und blieb damit hinter der mittleren Marktprognose von plus elf zurück. Es ist die dritte Verschlechterung in Folge in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt.

Erneut klar im Minus unter den schwer gewichteten ATX-Titeln zeigten sich die Papiere der Erste Group, die um 3,1 Prozent nachgaben. Für die Anteile der Branchenkollegen BAWAG (minus 2,3 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 1,6 Prozent) ging es ebenfalls hinab.

Auch an anderen Börsen fanden sich Bankwerte unter den größeren Verlierern. Aktien der Branche könnten unter Berichten über mögliche Liquiditätsprobleme bei der Credit Suisse leiden. Credit-Suisse-Manager haben laut der "Financial Times" das Wochenende damit verbracht, Großkunden und Investoren mit Blick auf die Liquidität und Kapitalausstattung der Schweizer Großbank zu beruhigen.

Dagegen konnten die heimischen Aktien aus der Ölbranche vor dem Hintergrund steigender Erdölpreise zulegen. OMV stiegen um 2,1 Prozent. Für die Papiere des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann ging es um 1,7 Prozent hinauf.

Unter den Einzelwerten notierten Flughafen Wien indes mit minus 0,9 Prozent bei 32,75 Euro. Die IFM-Gruppe will rund 10 Prozent der Aktien übernehmen und damit ihre Beteiligung von 40 auf knapp 50 Prozent aufstocken. Das Angebot wurde zuletzt noch nachgebessert. Der Vorstand des Flughafens empfiehlt den Aktionären dennoch weiterhin, das Angebot nicht anzunehmen. Auch der jetzt gebotene Preis von 34 Euro je Aktie sei zu niedrig.