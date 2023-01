Börse aktuell: Shop Apotheke mit Rekordumsatz

Der Euro hat sich am Dienstag in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0735 US-Dollar. Zum Wochenstart war der Euro mit 1,0761 Dollar auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0696 Dollar (Freitag: 1,0500) festgesetzt. In New York notierte der Euro am Montag gegen 21 Uhr bei 1,0746 Dollar.