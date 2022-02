Börse aktuell: Intel mit Milliardeninvestment in Deutschland

Die asiatischen Börsen haben sich am Freitag von den deutlichen Abgaben am Vortag etwas erholt. Sie orientierten sich dabei an der Stabilisierung der Wall Street am Vortag. Im Wochenvergleich reichten die Zuwächse aber nicht, um die Verluste auszugleichen. Mit den Gewinnen scheinen die Börsen den ersten Schock über den russischen Angriff auf die Ukraine überwunden zu haben. Zudem dürften einige Marktakteure auch auf eine laxere Geldpolitik setzen.

In Tokio ging der Leitindex Nikkei-225 mit einem Plus von 1,95 Prozent bei 26.476,50 Punkten aus dem Handel. Der Shanghai Composite gewann 0,63 Prozent auf 3.451,41 Einheiten. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es dagegen um 0,59 Prozent auf 22767,18 Punkte nach unten. Der Stadtstaat leidet unter hohen Corona-Zahlen. In Australien gewann der All Ordinaries Index 0,28 Prozent auf 7.273,60 Punkte und der Sensex-30 in Mumbai legte um deutliche 2,76 Prozent auf 56.033,56 Punkte zu.