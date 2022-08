Börse aktuell: Halbe Milliarde Verlust bei Siemens Energy

Der Kurs des Euro hat sich am Montag nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde in der Früh bei 1,0184 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag deutlich höher auf 1,0233 (Donnerstag: 1,0181) Dollar festgesetzt. In New York hatte der Euro am Freitag gegen 21 Uhr bei 1,0179 Dollar notiert.

Die Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sorgen nun schon zum fünften Mal in Folge für schlechte Zahlen bei Energy. Das Unternehmen, an dem Energy rund zwei Drittel hält, hatte bereits vergangene Woche tiefrote Zahlen gemeldet. Es leidet nach wie vor unter Problemen im Geschäft mit Windkraftanlagen an Land. Um die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen, hat Energy vor einigen Monaten die Führung ausgetauscht und will auch das fehlende Drittel übernehmen und Gamesa komplett in den Konzern integrieren.

Die spanische Windkrafttochter Siemens Gamesa und der Umbau des Russlandgeschäfts ziehen den Energietechnikkonzern Siemens Energy tiefer in die roten Zahlen. Im dritten Geschäftsquartal (von April bis Juni) häuften sich Verluste von 533 Mio. Euro an. Im laufenden Jahr beträgt das Minus nun schon gut eine Milliarde. Zudem senkte das Unternehmen auch seine Erwartungen für das Ergebnis im Gesamtjahr. Der Umsatz blieb im abgelaufenen Quartal dagegen stabil bei 7,3 Mrd. Euro.

Europas Leitbörsen haben am Freitag die Handelswoche mit roten Zahlen beendet. Der Euro-Stoxx-50 schloss um 0,78 Prozent tiefer bei 3.725,39 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX wies ein Minus von 0,65 Prozent bei 13.574,17 Zählern auf. Der FTSE-100 in London ging um knappe 0,11 Prozent leichter bei 7.439,74 Einheiten aus dem Handel.

Europas Leitbörsen sind am Freitag nach Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts klar in die Verlustzone gerutscht. Kurz nach 14.50 notierte der Euro-Stoxx-50 um 0,83 Prozent tiefer bei 3.723,31 Punkten. Der deutsche Leitindex DAX wies ein Minus von 0,19 Prozent bei 13.637,01 Zählern auf. Der FTSE-100 in London zeigte sich mit minus 0,26 Prozent bei 7.428,95 Einheiten.

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag nach US-Arbeitsmarktdaten weiter schwach tendiert. Gegen 14.45 Uhr stand der heimische Leitindex ATX mit minus 0,29 Prozent bei 3.025,09 Zählern. Der ATX Prime ermäßigte sich um 0,26 Prozent auf 1.529,33 Punkte. Nach einen zunächst ruhigen Handel sind die Aktienmärkte nach 14.30 Uhr stark gefallen. US-Arbeitsmarktdaten waren zwar sehr positiv ausgefallen, was aber für ein beherzteres Eingreifen durch die US-Notenbank spricht - diese könnte die Leitzinsen also womöglich stärker anheben. Die US-Arbeitslosenrate ist im Juli auf 3,5 Prozent gefallen. Zudem sind die Stundenlöhne gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent gestiegen. Der Euro fiel nach den Daten deutlich unter die 1,02 Dollar. Die Wiener Indizes erholten sich im Gegensatz zu den meisten europäischen Indizes aber relativ schnell wieder.

Nach einer bisher recht erfreulichen Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt hat der Leitindex DAX am Freitag im frühen Handel nochmals leicht zugelegt. Er lag im frühen Handel mit 0,15 Prozent im Plus bei 13.682 Punkten. Für die erste Augustwoche zeichnet sich ein Gewinn von eineinhalb Prozent ab. Bis zur Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für den Monat Juli am frühen Nachmittag könnten sich die Investoren noch bedeckt halten.

Asiens wichtigste Aktienmärkte haben Freitag erneut zugelegt. Steigende US-Futures überlagerten dabei die durchwachsenen Vorgaben der Wall Street. Auf Wochensicht ergibt sich unterdessen kein einheitliches Bild. Während die Börsen in Australien und Japan anzogen, ging es an den chinesischen Märkten etwas nach unten. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,14 Prozent auf 20.201,94 Punkte. Der Shanghai Composite kletterte sogar um 1,19 Prozent auf 3.227,03 Punkte. Japanische Aktien knüpften unterdessen an die gute Entwicklung im Wochenverlauf an. Der Nikkei-225 gewann 0,87 Prozent auf 28.175,87 Punkte. Die australische Börse schloss sich der allgemeinen Entwicklung in Asien an. Der ASX All Ordinaries schloss mit 7.250,30 Punkten 0,59 Prozent fester. In Indien lag der Sensex-30 zuletzt 0,27 Prozent höher bei 58.460,17 Einheiten.

08/05/2022, 10:01 AM | Thomas Pressberger