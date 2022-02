Börse aktuell: Gewinne bei Kapsch und Wienerberger

Dem Wiener Mauttechnologieanbieter Kapsch TrafficCom ist in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 die Rückkehr zu einem positiven Betriebsergebnis (EBIT) gelungen. Der Umsatz gab vom ersten bis zum dritten Quartal um 1,4 Prozent auf 379,2 Mio. Euro nach, das EBIT drehte von minus 89 auf plus 5,8 Mio. Euro, die EBIT-Marge von minus 23,1 auf plus 1,5 Prozent. Das Ergebnis je Aktie lag bei minus 0,19 Euro nach minus 6,03 Euro ein Jahr zuvor. 72 Prozent des Umsatzes entfielen auf das Mautsegment und 28 Prozent auf das Segment Verkehrsmanagement.

Nach dem gestrigen Kursrutsch ging die Talfahrt an der Moskauer Börse zunächst ungebremst weiter. Zu Beginn hatte der russische RTS-Index in Moskau erneut zweistellig verloren. Bis zum Handelsende konnte sich der Index jedoch wieder hocharbeiten und schloss gar in der Gewinnzone mit einem Plus von 1,59 Prozent bei 1.226,69 Punkten.

In New York sind die Aktienmärkte mit Abgaben in den Dienstagshandel gestartet. Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen in der Ostukraine fielen die Verluste aber moderat aus. Der Leitindex Dow Jones büßte gegen 15.50 Uhr 0,52 Prozent auf 33.901,39 Punkte ein. Der marktbreitere S&P-500 notierte zuletzt 0,13 Prozent tiefer bei 4.343.37 Einheiten. Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um dünne 0,04 Prozent auf 13.542,25 Zähler.

Die Eskalation in der Ukraine-Krise schürt Furcht vor Lieferausfällen bei wichtigen Rohstoffen wie Erdöl, Gas oder Aluminium. So stieg der Preis für die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um bis zu 4,3 Prozent auf ein Siebeneinhalb-Jahres-Hoch und kratzte mit 99,50 Dollar (87,76 Euro) je Barrel (159 Liter) an der Marke von 100 Dollar. Aktienanleger überwanden am Dienstag allerdings ihren ersten Schreck über das russische Vorgehen in der Ost-Ukraine. Am Rohstoffmarkt spielten die erwarteten westlichen Sanktionen gegen Russland, einem wichtigen Exporteur von Öl, Gas und Metallen, die Hauptrolle. Neben dem Ölpreis legte der europäische Erdgas-Future zehn Prozent auf 79 Euro je Megawattstunde zu.

Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstagnachmittag wieder von den Vormittagsverlusten erholt und sind teilweise ins Plus gedreht. In der Früh hatte die jüngste Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt die Kurse noch auf Talfahrt geschickt. Zuletzt stabilisierte eine vage Hoffnung auf weitere diplomatische Gespräche die Märkte. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 14.30 Uhr bei 3.980,80 Punkten und somit leichte 0,12 Prozent im Minus. Zwischenzeitlich war der Eurozonen-Leitindex sogar in die Gewinnzone gedreht. Der DAX hielt mit einem Minus von 0,40 Prozent bei 14.671,55 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 legte dagegen um 0,22 Prozent auf 7.500,99 Zähler zu. In Paris fiel der CAC-40 um knappe 0,05 Prozent auf 6.784,70 Punkte.

Der Euro hat am Dienstag nach einem verhaltenen Start deutlich zugelegt. Die Gemeinschaftswährung war im Frühhandel in einer ersten Reaktion auf die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine zunächst noch unter 1,13 US-Dollar gerutscht, bevor eine Erholung einsetzte. Zuletzt notierte der Euro im Bereich von 1,1350 Dollar und damit deutlich über dem Niveau vom Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs zuletzt am Montag auf 1,1338 Dollar festgesetzt.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist mit Tochterbanken in Russland und in der Ukraine tätig und hat dort derzeit ein normales Geschäft. "Die Lage beiden Banken - sowohl in Russland als auch in der Ukraine - ist ruhig und das Geschäft läuft normal. Im Falle einer Eskalation treten die Krisenpläne in Kraft, die die Bank in den vergangenen Wochen vorbereitet hat", so die RBI.Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Mio. Euro an Vorsorgen zurückgelegt. Das Kreditvolumen lag im Vorjahr in Russland bei 11,6 Mrd. Euro, in der Ukraine bei 2,2 Mrd. Euro. Den Marktanteil in Russland hatte RBI-Chef Johann Strobl Anfang Februar mit unter 2 Prozent beziffert. An der Wiener Börse gab der Aktienkurs der RBI heute nach. Die Papiere notierten mittags mit einem Abschlag in Höhe von gut sieben Prozent. Der ATX war um rund 1,4 Prozent tiefer.

Die europäischen Aktienmärkte haben sich gegen Mittag wieder von den Vormittagsverlusten erholt und sind teilweise ins Plus gedreht. In der Früh hatte die jüngste Eskalation im Russland-Ukraine-Konflikt die Kurse noch auf Talfahrt geschickt. Zuletzt stabilisierte eine vage Hoffnung auf eine diplomatische Lösung die Märkte. Der Euro-Stoxx-50 notierte gegen 12.30 Uhr bei 3.994,79 Punkten und somit leichte 0,23 Prozent im Plus. Der DAX hielt mit einem knappen Minus von 0,10 Prozent bei 14.717,10 Einheiten. Der Londoner FTSE-100 legte um 0,37 Prozent auf 7.511,87 Zähler zu. In Paris stieg der CAC-40 um 0,18 Prozent auf 6.800,38 Punkte. Der Befehl des russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Entsendung von Truppen in den umkämpften Osten der Ukraine hatte in der Früh für hohe Nervosität gesorgt. Zugleich erkannte Putin die beiden von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebiete in der Ukraine als unabhängige Staaten an. Die USA und die EU protestierten und kündigten Strafmaßnahmen an.

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, zu Mittag mit schwächerer Tendenz präsentiert. Der ATX wurde um 12.00 Uhr mit 3.694,38 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 36,46 Punkten bzw. 0,98 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,96 Prozent tiefer bei 1.856,16 Punkten. Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge im Verlauf des Vormittags merklich eingrenzen und zeigte sich damit im Einklang mit dem europäischen Umfeld. Marktbeobachter verwiesen auf die vagen Hoffnungen der Anleger auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt. So hält Moskau im Konflikt mit dem Westen um die Ukraine am Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Antony Blinken an diesem Donnerstag in Genf fest.

Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gestiegen. Bereits am Vorabend hatten die neuesten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, beziehungsweise der NATO, die Ölnotierungen nach oben getrieben. Am Dienstag gegen 11.10 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 98,79 US-Dollar, was einem Aufschlag von 3,56 Prozent entspricht. Zwischenzeitlich hatte Brent sogar bei 99,5 Dollar notiert. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) legte um 2,03 Prozent auf 94,49 Dollar zu.

02/22/2022, 10:31 AM | Thomas Pressberger