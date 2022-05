Börse aktuell: Europas Leitbörsen starten mit klaren Verlusten

Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen, jetzt ist es fix: Die europäischen Leitbörsen haben den Handel am Montag mit klaren Verlusten aufgenommen. Der Leitindex der Eurozone, Euro-Stoxx-50, tendierte gegen 9.55 Uhr mit einem Minus von 1,37 Prozent bei 3.750,64 Einheiten. Der Frankfurter DAX verlor 0,47 Prozent auf 14.031,66 Punkte. In Paris ging es für den CAC-40 um 1,13 Prozent auf 6.460,20 Einheiten nach unten, während an der Londoner Börse feiertagsbedingt am Montag kein Handel stattfindet.

Nachdem sich die Märkte zum Ende der Vorwoche fester gezeigt hatten, belastet zum Auftakt in die Handelswoche vor allem die schwache Börsenstimmung an der Wall Street am vergangenen Freitag. Der marktbreite S&P-500 verbuchte vor dem Wochenende ein sattes Minus von 3,6 Prozent und der technologielastige Nasdaq Composite rutschte gar um über 4 Prozent ab.

Für den Nasdaq Composite lief der April besonders enttäuschend. Mit dem schwächsten Monat seit 2008 rutschte der Index auf den tiefsten Stand seit März 2021. Auch der Euro-Stoxx-50 verlor im vergangenen Monat über zwei Prozent. „Dass jetzt ausgerechnet der Mai beginnt, dem ein besonders schlechter Ruf vorauseilt, ist sicherlich nicht hilfreich“, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.



Grund für die schwache Marktstimmung der vergangenen Wochen ist neben dem Krieg in der Ukraine und den wachsenden Rezessionsängsten auch die davon galoppierende Inflation und die damit verbundene restriktivere Geldpolitik der Notenbanken. Die neue Handelswoche dürfte daher ganz im Zeichen der US-Notenbank und ihrer anstehenden Zinsentscheidung stehen. Am Markt wird mit einem Zinsschritt von 50 Basispunkten gerechnet, was der größte Zinssprung seit mehr als 20 Jahren wäre.