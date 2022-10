Börse aktuell: Europas Börsen mit deutlichen Zuwächsen

Die europäischen Börsen sind am Dienstag mit deutlichen Zuwächsen in den Handel gestartet. Positive Vorgaben lieferten die asiatischen und US-amerikanischen Märkte. Schlecht ausgefallene US-Konjunkturdaten ließen die Anleger auf eine weniger straffe US-Geldpolitik hoffen. Zudem gab es Berichte, wonach die Bank of England den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will. Bis kurz nach 9.20 Uhr gewann der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 um 0,89 Prozent auf 3.472,30 Punkten. Der Frankfurter DAX legte um 0,91 Prozent zu auf 12.764,30 Zähler. In London notierte der FTSE-100 mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 6.971,71 Einheiten.

Am Dienstag dürfte datenseitig die ZEW-Umfrage im Fokus stehen, der eine Indikation für das ifo-Geschäftsklima liefere, wie die Analysten der Helaba in ihrem Tageskommentar schreiben. In den USA richte sich der Blick am Nachmittag auf die Industrieproduktion des Monats September.