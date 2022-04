Boehringer Ingelheim vor Gewinnrückgang wegen Forschungsausgaben

Der deutsche Pharmakonzern Boehringer Ingelheim will nach guten Geschäften im vergangenen Jahr seine Forschungsausgaben auf ein neues Rekordniveau steigern. Bis 2025 erwartet das traditionsreiche Unternehmen bis zu 15 neue Produkteinführungen, wie Boehringer Ingelheim am Dienstag mitteilte. In Wien hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren viel Geld investiert, ab 2023 soll in Niederösterreich in Bruck an der Leitha eine neue Fabrik für 1,2 Mrd. Euro entstehen.

Geld für Produktion

Insgesamt sollen weit über sieben Milliarden Euro in den nächsten fünf Jahren in die Produktion investiert werden, in die Forschungspipeline sollen im gleichen Zeitraum mehr als 25 Milliarden Euro fließen. 2021 gab Boehringer mit 4,1 (Vorjahr: 3,7) Milliarden Euro so viel Geld wie noch nie für Forschung und Entwicklung in seiner 137-jährigen Firmengeschichte aus.