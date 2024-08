BMW, Mercedes und VW kommen in China unter Druck

„Die Chinesen sind agiler und kundenorientierter, was die Software und die teilautonomen Fahrfunktionen betrifft“, sagt Dudenhöffer. Dazu kommt noch das Smart Cockpit samt Internet in den Fahrzeugen.

Die E-Autos der deutschen Hersteller haben es nicht nur wegen der hohen Preise schwer auf dem chinesischen Markt. „Die Chinesen bieten sehr hochwertige E-Fahrzeuge an, die deutlich wettbewerbsstärker sind als die deutscher Hersteller.“ Auch der Elektro-Porsche Taycan sei in China schwer zu verkaufen.

Rendite zu niedrig

Indes beträgt die Marge bei der Kernmarke VW nur fünf Prozent und über alle VW-Konzernmarken 6,3 Prozent. „Diese Rendite nach sechs Monaten ist zu niedrig“, räumt VW-Finanzvorstand Arno Antlitz ein. „Wir müssen in zweiten Halbjahr erhebliche Kostensenkungen vornehmen, um unsere Ziele zu erreichen.“ So läuft bei VW ein Restrukturierungsprogramm in Höhe von knapp elf Milliarden Euro, allein vier Milliarden Euro sollen heuer eingespart werden.

Laut Dudenhöffer laufe es vor allem bei Audi sehr schlecht. „Die hatten in der Entwicklung zehn Vorstandswechsel in zehn Jahren“, sagt der Experte. „Da kriegen sie kein vernünftiges Fahrzeugkonzept hin.“ Auch Porsche sei bei der Ebit-Marge zurückgefallen. Problem sei dort, dass der Macan, das verkaufswichtigste Fahrzeug Porsches in Europa, seit heuer nur noch als Elektro-Auto gebaut wird.