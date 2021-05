Blue Card neu: So will die EU mehr Fachkräfte anlocken

Neue Regeln

Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich auf neue Richtlinien für die sogenannte Blue Card (Blaue Karte), mit der Arbeitskräfte aus Drittstaaten einreisen und in der EU arbeiten dürfen. Die wichtigsten Eckpunkte:

- Familiennachzug Die Familien von Inhabern einer Blauen Karte sollen nach Angaben der EU-Kommission künftig ebenfalls Zugang zum EU-Arbeitsmarkt bekommen und sich einfacher innerhalb der EU-Staaten bewegen können. Dieser Punkt gilt als umstritten, weil er die Tür zu einer unkontrollierten Zuwanderung aufmachen könnte. Für hoch qualifizierte Arbeitskräfte ist es andererseits wichtig, dass sie ihre Familie mitnehmen und Kinder etwa die Schule oder Universität besuchen können.

- Befähigung Die im Herkunftsland erworbenen Qualifikationen in Berufen der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) sollen einfacher anerkannt werden. Dies soll auch für Sprachkenntnisse gelten. So soll etwa Englisch ausreichen, wenn die Unternehmenssprache Englisch ist. Die IKT-Branche gilt als Schlüsselbranche für die Digitalisierung in Europa, doch gerade hier gibt es den größten Bedarf an Spezialisten. Allein in Österreich werden laut Branchenvertretern in den nächsten zehn Jahren bis zu 10.000 zusätzliche IKT-Fachkräfte benötigt. Andere Berufe werden nicht explizit genannt.

- Jobwechsel Eine bestimmte Behaltefrist bei einem Arbeitgeber soll es nicht mehr geben. Arbeitnehmer mit Blauer Karte sollen ihren Job oder ihren Arbeitgeber innerhalb der ersten zwölf Monate einfacher wechseln können. Auch die Mobilität der Arbeitskräfte innerhalb der EU wird damit gefördert.

- Flüchtlinge Hoch qualifizierte Personen mit internationalem Schutzstatus sollen sich ebenfalls auf eine Blaue Karte bewerben können. Was dies für die einzelnen Mitgliedsstaaten konkret bedeutet, ist noch nicht klar. Hier verfolgen die Staaten unterschiedliche Regelungen. Eine Harmonisierung wird angestrebt.

Antwort auf "Green Card"

„In einem EU-Binnenmarkt ist es auch sinnvoll, gemeinsame Regeln für den Arbeitsmarkt-Zugang zu haben“, begrüßt IHS-Experte Hofer die Einigung. Die USA hätten mit ihrer „Green Card“ hier eine lange Tradition. Noch seien aber Details offen. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssen der Einigung noch formal zustimmen. Danach haben sie zwei Jahre Zeit, die Regeln in nationales Recht umzuwandeln.