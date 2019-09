Österreich: Zu wenig Fach-Arbeiter trotz „Rot-Weiß-Rot-Karte“

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Österreich gibt es seit dem

Jahr 2011 die „Rot-Weiß-Rot-Karte“.

Die Rot-Weiß-Rot-Karte soll es

Fach-Arbeitern aus Nicht-EU-Ländern ermöglichen,

in Österreich zu leben und zu arbeiten.

Fach-Arbeiter sind Arbeiter mit einer

guten Ausbildung in einem bestimmten Beruf.

In Österreich gibt es in manchen Berufen

zu wenige Fach-Arbeiter, die ausgebildet sind.

Für diese Berufe sucht Österreich

gut ausgebildete Fach-Arbeiter aus dem Ausland.

So sollten jedes Jahr bis zu 8 000

Fach-Arbeiter nach Österreich kommen.

Seit Beginn vom Jahr 2019 wurden in Österreich

aber nur knapp 2 000 Rot-Weiß-Rot-Karten vergeben.

Die meisten Rot-Weiß-Rot-Karten bekamen Fach-Arbeiter

aus technischen Berufen, Firmen-Besitzer und Sportler.

In West-Österreich werden zur Zeit 2 500 Köche gesucht.

In Österreich dauert es aber oft sehr lange,

bis ein Fach-Arbeiter eine Rot-Weiß-Rot-Karte bekommt.

Derzeit wird in Österreich darüber gesprochen,

dass auch Flüchtlinge, die eine Lehre gemacht haben,

die Rot-Weiß-Rot-Karte bekommen sollen.