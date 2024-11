"Black Friday": Heimische Kauflaune trotz vieler Rabattaktionen getrübt

Aus den USA importierte Rabatttage wie " Black Friday " und " Cyber Monday ", sind inzwischen dem Großteil der Menschen in Österreich bekannt. Rund ein Drittel der Konsumenten und Konsumentinnen hat heuer auch vor, an einem dieser Tage einzukaufen .

"Die Teuerungen der Vergangenheit scheinen in den Köpfen der Konsument:innen verankert: Wenn selbst große Aktionstage mit attraktiven Rabatten die Kauflaune nicht zu heben vermögen, ist dies ein Zeichen dafür, wie sehr der Handel aktuell unter Druck steht", schreibt Obmann, Rainer Trefelik in einer Aussendung.

Zugleich sieht Trefelik unter Verweis auf eine Studie der Unternehmensberatung Kearney in den Rabatttagen eher ein Verlustgeschäft für den Handel. Denn es würden an diesen Tagen nicht zusätzliche Produkte gekauft, sondern meist ohnehin geplante Einkäufe zu einem niedrigeren Preis getätigt.

Black Friday als Verlustgeschäft für Handel

Dem Umsatzschub rund um den Black Friday stünden in der Zeit davor und danach weniger Umsatz gegenüber. Und da die Konsumenten und Konsumentinnen an diesen Tagen vor allem nach Schnäppchen suchen und dafür in der Zeit danach weniger zu normalen Preisen einkaufen, bedeute der Black Friday der Kearney-Studie zufolge unterm Strich einen Verlust, argumentiert Trefelik.