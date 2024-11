Der Black Friday hat seinen Ursprung in den USA und ist jedes Jahr ein riesiges Spektakel. Wie die Enzyklopädie Britannica erklärt, handelt es sich um eine US-amerikanische Tradition, die auch nach Europa übergeschwappt ist. Der Black Friday findet an dem Tag nach Thanksgiving (Erntedankfest) statt, dieses Jahr wird es der 29. November sein.

Die verführerischen roten Sale-Schilder und angeblichen "unschlagbaren" Preise sorgen dafür, dass wir in einen Kaufrausch verfallen . Immerhin können wir unseren neuen Fernseher oder das neue Handy niemals billiger ergattern, als am Black Friday – oder?

Black Friday schadet der Umwelt

Wie Transport and Evironment berichtet, wirkt sich der Black Friday jedes Jahr extrem auf unsere Umwelt aus. 2022 wurden in der Black-Friday-Woche circa 1,2 Millionen Tonnen CO2 durch LKWs freigesetzt, die die bestellten Pakete zu Lagerhäusern und Geschäften in ganz Europa transportierten. Das sind fast 600.000 Tonnen mehr – oder satte 94 Prozent mehr – als in einer durchschnittlichen Woche. Dabei werden die anschließenden Retouren nach dem Einkaufstag noch nicht einmal inkludiert.