Black Friday: Vorsicht vor gefälschten Waren und Fake-Shops

Massenandrang: Zur Tradition in den USA gehört es, das Erntedankfest Thanksgiving, das jeweils am vierten Donnerstag im November stattfindet, mit der Familie zu verbringen. Auch zur Tradition gehört es, am Tag danach die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Die Einkaufsstraßen und Shopping Malls waren und sind an diesem Tag mehr als gut besucht, also schwarz vor Menschen – daher Black Friday.

Bilanzgewinne: Der Tag nach Thanksgiving hat sich für den Handel in den USA zum umsatzstärksten Tag des Jahres entwickelt. Trotz der vielen Rabatte schaffen es viele Händler, Gewinne, also schwarze Zahlen, zu schreiben.

Scheine und Münzen: Jetzt ist zwar vor allem Plastikgeld im Einsatz. Früher aber zählten die Händler nach dem Kundenrun am Abend ihre Einnahmen – und bekamen schwarze Finger davon.