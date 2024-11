Millionen Facebook-Nutzer können auf Entschädigung hoffen

In Deutschland ist aufgrund einer Sicherheitslücke bei Facebook ein Urteil zugunsten der Nutzer gefallen. Rund 533 Millionen Nutzer aus 106 Ländern waren betroffen, als Datendiebe persönliche Informationen erbeuteten. Millionen Deutsche könnten nun bares Geld bekommen. Wie sieht es in Österreich aus?

Das deutsche Urteil sieht vor, dass Betroffene Ansprüche in Höhe von etwa 100 Euro geltend machen können. In besonderen Fällen, wie psychischen Belastungen oder häufigen Werbeanrufen durch missbräuchlich genutzte Telefonnummern, können die Entschädigungsbeträge jedoch auch deutlich höher ausfallen.

In Österreich gibt es derzeit keine speziellen Urteile, die dem deutschen Ansatz direkt entsprechen, wenn es um Schadensersatzansprüche gegen Facebook aufgrund des besagten Datenlecks geht. Allerdings fallen solche Fälle auch in Österreich unter die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die in der gesamten EU gilt.

Wie bekomme ich mein Geld?

Es wird empfohlen, sich an spezialisierte Datenschutzanwälte oder Verbraucherschutzorganisationen zu wenden, um die Erfolgsaussichten einer Klage einzuschätzen. Viele Fälle können zunächst außergerichtlich geltend gemacht werden, etwa durch Forderungsschreiben an das Unternehmen. In Deutschland stellte Stiftung Warentest bereits einen Musterbrief zur Verfügung, welcher direkt an Meta gerichtet werden kann.