Wirtschaft

Bittere Pleite eines hippen Restaurants in Wien

Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine Sanierungsplanquote in Höhe von 20 Prozent an, so Creditreform.
Kid Möchel und Dominik Schreiber
18.03.2026, 16:55

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Stempel "Insolvenz" auf Papier

„Modernes Interiordesign bei einem Networking-Event verwandelt sich bei uns in ein stylisches Club–Ambiente mit bunten Partylights und weltbester Musikanlage: Funktion One. Euch steht ganzjährig ein Indoor- und ein Outdoorbereich für private und exklusive Firmenfeiern zur Verfügung. Unsere Events gestalten wir mit Liebe zum Detail und einer persönlichen Handschrift: Die Soulkitchen Vienna by Farangis vereint 30 Jahre Gastronomie und Event-Expertise in einer Location“, heißt es auf der Homepage der Soulful Dining GmbH.

Und weiters heißt es: "Neben dem Restaurantbetrieb bieten wir auch maßgeschneidertes Catering für besondere Anlässe an. Ob stilvolle In–House-Veranstaltungen in der außergewöhnlichen Location oder exklusive Lieferungen an externe Veranstaltungsorte – Küche, Weinbegleitung und Service folgen dabei demselben Qualitätsanspruch, der das Haus auszeichnet. Von feinen Flying Buffets bis hin zu mehrgängigen Menüs wird jedes Catering individuell geplant und mit Fokus auf regionale Produkte, Slow Food und passende biodynamische Weine umgesetzt."

Bittere Pleite einer ambitionierten Schlosserei

Die Rede ist von der Soulful Dining GmbH mit Sitz in der Hinteren Zollamtsstraße 2B in Wien-Landstraße. Über ihr Vermögen wurde heute, Mittwoch, aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien eröffnet. Das bestätigt Venka Stojnic vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER. Sieben Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen. Das Unternehmen ist Betreiberin des Restaurants “Soulkitchen Vienna" im Hof in der Hinteren Zollamtsstraße 2B in 1030 Wien.

Bittere Pleite eines ambitionierten Reinigungsunternehmens

Insolvenzursache

“Laut Eigenantrag führte die Teuerungswelle, welche nicht an die Gäste weitergegeben werden konnte, und massive Umsatzeinbrüche aufgrund von Events, die wegen Schlechtwetter abgesagt wurden, zur Insolvenz„, so Creditreform.

Millionenpleite eines ambitionierten Immobilienentwicklers

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit 142.071,29 Euro beziffert.

Millionenpleite eines bekannten Maschinenbauers

Die Sanierung

Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine Sanierungsplanquote in Höhe von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme, an.

Insolvenz Wien Österreich
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