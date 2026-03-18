Bittere Pleite eines hippen Restaurants in Wien

„Modernes Interiordesign bei einem Networking-Event verwandelt sich bei uns in ein stylisches Club–Ambiente mit bunten Partylights und weltbester Musikanlage: Funktion One. Euch steht ganzjährig ein Indoor- und ein Outdoorbereich für private und exklusive Firmenfeiern zur Verfügung. Unsere Events gestalten wir mit Liebe zum Detail und einer persönlichen Handschrift: Die Soulkitchen Vienna by Farangis vereint 30 Jahre Gastronomie und Event-Expertise in einer Location“, heißt es auf der Homepage der Soulful Dining GmbH.

Und weiters heißt es: "Neben dem Restaurantbetrieb bieten wir auch maßgeschneidertes Catering für besondere Anlässe an. Ob stilvolle In–House-Veranstaltungen in der außergewöhnlichen Location oder exklusive Lieferungen an externe Veranstaltungsorte – Küche, Weinbegleitung und Service folgen dabei demselben Qualitätsanspruch, der das Haus auszeichnet. Von feinen Flying Buffets bis hin zu mehrgängigen Menüs wird jedes Catering individuell geplant und mit Fokus auf regionale Produkte, Slow Food und passende biodynamische Weine umgesetzt."