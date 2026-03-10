Millionenpleite eines ambitionierten Immobilienentwicklers

Die österreichische Immobilienbranche steht massiv unter Druck. Jeden Tag geht zumindest eine Handvoll Unternehmen pleite. So auch die SIEBEN DÖRFER IMMOBILIEN GmbH mit Sitz in Wien. Sie hat laut AKV die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt. Sie beschäftigt derzeit keine Mitarbeiter.

„Die Antragstellerin wurde im Jahr 2008 gegründet und ist als Immobiliengesellschaft schwerpunktmäßig im Bereich der Entwicklung, Vermietung und Verwertung von Immobilienprojekten tätig. Das Geschäftsmodell basiert im Kern auf der Generierung von Mieteinnahmen sowie der Realisierung von Gewinnen aus Objektverkäufen“, heißt es weiters. Die Immobilienprojekte sind in Wien, Graz, Velden und Mondsee.