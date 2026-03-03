Wirtschaft

Bittere Pleite eines ganz besonderen Edellokals

Die Schuldnerin plant die Fortführung und Sanierung ihres Unternehmens.
Kid Möchel und Dominik Schreiber
Ein saftiges, aufgeschnittenes Steak mit Rosmarin auf einem dunklen Teller.

MILCHKALBSKUTTELN mit Kichererbsen, Tomate, und Petersilie; VENUSMUSCHELN mit Schweineschopf, Erdäpfel und Gemüse gepickelt; AUSGELÖSTES STUBENKÜKEN mit Salzzitrone, grüne Peperoni, und Ahornsirup oder GESCHMORTE RINDSBACKERL mit Topinambur, Birne, schwarzer Trüffel – die Speisekarte dieses Lokals kann sich sehen lassen. Ebenso die Karte mit erlesenen Weinen und Champagnern. 

Die Rede ist vom Edellokal „Paul und Worthmann" und der Betreibergesellschaft Kutschker 48 GmbH (FN 624446d) am Kutschkermarkt B/48 in Wien-Währing. Sie hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Handelsgericht Wien beantragt, dass laut KSV1870 bereits eröffnet wurde. 

Der Hintergrund

„Die Schuldnerin betreibt das Lokal „Paul und Worthmann", bestehend aus zwei Marktstätten mit den Nummern Stand 11 und Stand 48. Der Stand mit der Nummer 48 bietet Gastronomie an und am Stand mit der Nummer 11 befindet sich die „Aperitiv Bar", heißt es weiters.

„Wie der KSV1870 erfahren hat, lagen die laufenden Betriebskosten, vor allem die Personalkosten, aufgrund eines zunächst zu komplexen Küchen- und Servicekonzepts deutlich über Plan“, heißt es weiters. 

„Es sollen bereits im Jahr 2025 die Personalkosten massiv reduziert worden sein. Weiters wurden die Öffnungszeiten auf wirtschaftlich sinnvolle Kernzeiten angepasst, Mietflächen untervermietet und saisonal bedingt das Lokal im Jänner und Februar geschlossen“, erklärt Tanja Schartel vom KSV1870.

Die Schulden

Die Verbindlichkeiten werden mit rund 180.000 Euro beziffert.

Die Sanierung

Die Schuldnerin plant die Fortführung und Sanierung ihres Unternehmens und bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an.

