Wirtschaft

Millionenpleite eines ambitionierten Sportwagen-Händlers

Laut Berechnungen der Schuldnerin soll die Verteilungsquote für die Gläubiger bei rund 7 Prozent liegen“, heißt es.
Kid Möchel und Dominik Schreiber
03.03.2026, 10:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stempel "Insolvenz" auf Papier

„Robert Schögler und sein Team stehen Ihnen mit hochwertigen Fahrzeugen, Leidenschaft, Herzblut und langjähriger Erfahrung gerne zur Verfügung. Hohe Qualität gepaart mit viel Leistung und einer gehörigen Portion Fachwissen - dafür steht RSR. Tauchen Sie ein, in die Welt von RSR Kraftfahrzeuge - Ihr Spezialist für Sportwagen, Luxusfahrzeugen und besondere Automobile“, heißt es auf der Homepage. „Von jungen, exklusiven Gebrauchtwagen bis hin zu wahren Raritäten und Traumautos. Wir überzeugen mit fairen Preisen, erstklassiger Beratung & einer Fahrzeugauswahl für Kunden, die nicht das Alltägliche suchen. Gerne nehmen wir auch Ihr Kraftfahrzeug auf Kommission und Verkaufen es zum bestmöglichen Preis.“

Die Rede ist von Firma RSR Vermietungs- und Handels GmbH mit Sitz in Greinbach, Steiermark. Sie hat am Landesgericht Graz den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigt  der Österreichische Verband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist auf den Handel mit und auf Vermietung von hochpreisigen Luxus- und Sportwagen spezialisiert.

Bittere Pleite eines bekannten Gasthauses, das seit dem Jahr 1270 besteht

Der Hintergrund

„Die Insolvenzursachen liegen im schnellen Wachstum und der Kostenbelastung, in einem schwierigen Marktumfeld und Kundenkreis,  zahlreichen Stornierungen von Bestellungen und Forderungsausfällen, Veränderungen am Automobilmarkt und im Marktumfeld, sowie in gescheiterten Sanierungsbemühungen“, so Creditreform.

Bittere Pleite eines ambitionierten Reinigungsunternehmens

Die Schulden

Es sind 15 Gläubiger und keine Arbeitnehmer betroffen. Die Passiva betragen rund 3,9 Millionen Euro.

Millionenpleite einen bekannten Büromaterial-Großhändlers

Keine Zukunft

„Die Fortführung des Unternehmens und Sanierung ist nicht beabsichtigt. Laut Berechnungen der Schuldnerin soll die Verteilungsquote für die Gläubiger bei rund 7 Prozent liegen“, heißt es weiters.

Insolvenz Graz Steiermark
kurier.at  | 

Kommentare