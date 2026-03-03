Millionenpleite eines ambitionierten Sportwagen-Händlers

„Robert Schögler und sein Team stehen Ihnen mit hochwertigen Fahrzeugen, Leidenschaft, Herzblut und langjähriger Erfahrung gerne zur Verfügung. Hohe Qualität gepaart mit viel Leistung und einer gehörigen Portion Fachwissen - dafür steht RSR. Tauchen Sie ein, in die Welt von RSR Kraftfahrzeuge - Ihr Spezialist für Sportwagen, Luxusfahrzeugen und besondere Automobile“, heißt es auf der Homepage. „Von jungen, exklusiven Gebrauchtwagen bis hin zu wahren Raritäten und Traumautos. Wir überzeugen mit fairen Preisen, erstklassiger Beratung & einer Fahrzeugauswahl für Kunden, die nicht das Alltägliche suchen. Gerne nehmen wir auch Ihr Kraftfahrzeug auf Kommission und Verkaufen es zum bestmöglichen Preis.“

Die Rede ist von Firma RSR Vermietungs- und Handels GmbH mit Sitz in Greinbach, Steiermark. Sie hat am Landesgericht Graz den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigt der Österreichische Verband Creditreform dem KURIER. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und ist auf den Handel mit und auf Vermietung von hochpreisigen Luxus- und Sportwagen spezialisiert.