Millionenpleite einen bekannten Büromaterial-Großhändlers

„Als Hauptinsolvenzursache gibt man an, dass man Opfer eines Diebstahls - durchgeführt von einem ehemaligen Dienstnehmer - wurde. Trotz dessen Verurteilung konnte der entstandene Schaden von rund 160.000 Euro nicht mehr gutgemacht werden und die Finanzierung der letzten Sanierungsplan-Rate war nicht mehr möglich", zitiert der KSV1870 aus dem Insolvenzantrag.

Die Rede ist von der Firma Printberry Distribution GmbH mit Sitz in Linz. Sie hat am Landesgericht Linz den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt Iris Scharitzer vom Österreichischen Verband Creditreform dem KURIER.

Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Einheiten, insbesondere für Drucker- und Tonerzubehör und sonstiges Büromaterial.