Millionenpleite der österreichischen Teleshopping-Tochter Mediashop

Der im niederösterreichischen Neunkirchen angesiedelte Teleshopping-Sender Mediashop GmbH ist insolvent. Nicht betroffen ist die deutsche Mutter Mediashop International Group GmbH mit Sitz in Lindau. Die österreichische Tochter wird beim Landesgericht Wiener Neustadt einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung stellen. Die Passiva des Unternehmens betragen rund 45 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit.

Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angeboten. Der laufende Geschäftsbetrieb soll fortgeführt werden, teilte die Firma mit. Es werde ein strategischer Investor gesucht. Im Rahmen des Sanierungsverfahrens werde nun geprüft, ob und in welchem Ausmaß weitere Gesellschaften der Mediashop-Gruppe von den finanziellen Turbulenzen betroffen sind.