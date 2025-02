Neuer Investment-Rekord bei "2 Minuten 2 Millionen"

In der zweiten Folge der 12.Staffel von „2 Minuten 2 Millionen“ wurde am Donnerstag, 27. Februar, ein neuer Investment-Rekord erzielt. Noch nie gab es laut Puls 4 in der Start-Up-Show einen Deal in dieser Höhe. Der Tiroler Unternehmer Christian Jäger stieg mit 4 Millionen Euro für 7,5 Prozent der Firmenanteile bei Sun Minimeal ein.

Wolfgang und Maike Grabher aus Vorarlberg präsentierten ihren innovativen Snack „Sun Minimeal“. Es handelt sich um essfertige, nährstoffkomplette Mahlzeiten auf pflanzlicher Basis für unterwegs, die in die Hosentasche passen. „Wir haben schon nach einer Show gesucht, die ‚4 Minuten 4 Millionen‘ heißt“, ging Wolfgang Grabher mutig in seinen Pitch. Und der Mut sollte belohnt werden.