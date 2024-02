Paukenschlag: Haselsteiner steigt bei "2 Minuten 2 Millionen" aus

Beim Abschied werden Emotionen frei - wie ein Blick in die Sendung zeigte. „Ich war wirklich zu Tränen gerührt“, sagt Kollegin Katharina Schneider, „ich werde ihn sehr vermissen.“ Auch die weiteren Business Angels – Eveline Steinberger, die erst kürzlich in die Show einstieg, Heinrich Prokop, Christian Jäger und Bernd Hinteregger – würdigen Haselsteiner. Dieser sagt: „Wenn ich zurückblicke, beeindrucken mich immer noch die vielen Überraschungen, die man mir bereitet hat.“ Die letzte Überraschung für ihn in der Show: Einige seiner Investmentpartner aus der Sendung statten Haselsteiner im Studio einen Besuch ab. Mehr als 11 Millionen Euro hat Haselsteiner laut Puls-4-Angaben im Rahmen der Show in den heimischen Unternehmergeist investiert.

Abschied zum 80er

Staffel 11 hatte am 30. Jänner noch ohne Auffälligkeiten begonnen. Haselsteiner kündigte bei einem vorgestellten Energieprojekt namens „Stromboje“ an, wieder einmal tief ins Börsel greifen zu wollen. Und dann der nun ausgestrahlte überraschende Abgang in Folge 3. Haselsteiner steht plötzlich auf und sagt: „Es ist mein letzter Pitch.“

Als Anlass wird in der Show der 80. Geburtstag Haselsteiners angegeben, diesen feierte er erst kürzlich – am 1. Februar. Die Sendungen der aktuellen Staffel wurden nach Auskunft von Puls 4 schon Ende Oktober aufgezeichnet.