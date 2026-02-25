Millionenpleite eines ambitionierten Erdbau- und Recycling-Unternehmens

„Mit langjähriger Erfahrung, einem qualifizierten Team und modernster Technik sind wir ein verlässlicher Partner für Abbruch-, Rückbau- und Recycling-Arbeiten. Ob kleinere oder größere Erdbau-Projekte, mit unserer Erfahrung und unserem hochmodernen Maschinenpark sind wir in der Lage, diese effizient durchzuführen“, heißt es auf der Homepage. „Wir bieten alle Arbeiten rund um den Rückbau von Gebäuden aus einer Hand, von der Organisation und Vorbereitung über die Durchführung bis hin zum Recycling der Baurestmassen.“

Die Rede ist von der Markus Kern & Co Erdbau Transport GmbH, mit Sitz in 8472 Oberschwarza. Sie hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt der Österreichische Verband Creditreform dem KURIER. 31 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.