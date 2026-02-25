Millionenpleite eines ambitionierten Erdbau- und Recycling-Unternehmens
„Mit langjähriger Erfahrung, einem qualifizierten Team und modernster Technik sind wir ein verlässlicher Partner für Abbruch-, Rückbau- und Recycling-Arbeiten. Ob kleinere oder größere Erdbau-Projekte, mit unserer Erfahrung und unserem hochmodernen Maschinenpark sind wir in der Lage, diese effizient durchzuführen“, heißt es auf der Homepage. „Wir bieten alle Arbeiten rund um den Rückbau von Gebäuden aus einer Hand, von der Organisation und Vorbereitung über die Durchführung bis hin zum Recycling der Baurestmassen.“
Die Rede ist von der Markus Kern & Co Erdbau Transport GmbH, mit Sitz in 8472 Oberschwarza. Sie hat beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das bestätigt der Österreichische Verband Creditreform dem KURIER. 31 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.
Die Markus Kern & Co Erdbau Transport GmbH ist ein führendes Erdbau- und Recyclingunternehmen in der südlichen Steiermark und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Erdbau, Transport, Abbruch und Rückbau inklusive Recycling von Baumassen an.
Die Insolvenzursachen
„Beginnend mit der COVID-19-Pandemie kam es zu strukturellen Veränderungen der Baubranche, die Zinsbelastung stieg und die Genehmigungsverfahren dauerten länger. Dadurch kam es zu Projektverschiebungen oder -absagen und generell geringerer Bauaktivität. Zudem stiegen Personal- und Treibstoff- bzw. Betriebskosten“, heißt es aus dem Unternehmen.
Schulden und Vermögen
Die Schulden werden mit 3,318 Millionen Euro beziffert, die Aktiva mit 483.000 Euro.
Die Zukunft
„Das Unternehmen soll jedenfalls fortgeführt werden“, so Creditreform. „Es liegt ein Antrag auf Annahme eines Sanierungsplans vor, der eine Quote von 20%, zahlbar innerhalb von zwei Jahren vorsieht. Seine Erfüllung soll aus den Fortführungserlösen finanziert werden.“
