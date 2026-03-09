Bittere Pleite eines bekannten Zwei-Hauben-Restaurants

„Bei uns geht es nicht um Lautstärke, sondern um Atmosphäre. Nicht um Show, sondern um ehrliche Qualität.Unser Restaurant versteht sich als Wohnzimmer für Genießer –

ein Ort, an dem man ankommt, bleibt und den Abend genießen darf. Wir kochen mit den besten Produkten aus Österreich, saisonal, bewusst und mit großem Respekt vor den Produzenten, die wir persönlich kennen. Was auf den Teller kommt, hat Herkunft, Haltung und Sinn – ohne Chichi, aber mit Seele“, heißt es auf der Homepage.

Und weiters heißt es: „Unser Restaurant Fat George öffnete im Mai 2021 erstmals seine Türen. Von Beginn an stehen wir für höchste Qualität, Liebe zum Detail und echten Perfektionismus. Mittlerweile wurden wir mit zwei Hauben von Gault Millau sowie zwei Gabeln von Falstaff ausgezeichnet – ein bedeutender Meilenstein und eine Bestätigung unserer konsequenten Qualitätsphilosophie. Geschäftsführer Stefan Krennmayer und Küchenchef Christopher Haas arbeiten seit dem ersten Tag eng und partnerschaftlich zusammen. Genau diese Zusammenarbeit bildet das Fundament unseres Erfolgs.“