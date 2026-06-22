Bittere Pleite eines bekannten italienischen Restaurants

Burrata mit Kirschtomaten und Zucchhini, Pasta mit frischer Tomatensauce nach neapoletanischer Art, Florentiner Steak 1kg für 2 Personen mit Kartoffeln oder ein Tagesfisch mit Gemüse – die Küche in der „La Trattoria“ spielte alle italienischen Stücke.

Über das Vermögen der La Locanda GmbH, Betreiberin des Gastronomielokals „La Trattoria" am Innsbrucker Sparkassenplatz, wurde am 22. Juni 2026 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das Unternehmen hatte den Eigenantrag gestellt. Laut Firmencompass hatte der Betrieb 2025 16 Mitarbeiter.

„La vita è bella... leider nicht immer. Wir mussten unser Lokal schließen", teilte das Lokal in einem Abschiedspost auf der Homepage mit. Man bedanke sich bei den treuen Gästen für die Unterstützung. Die La Locanda GmbH wurde erst im September 2020 ins Firmenbuch eingetragen.