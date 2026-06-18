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Wirtschaft

Millionenpleite eines bekannten Immobilienentwicklers

Als Hauptursache der Insolvenz gelten mangelhafte und verzögerte Bauleistungen.
Kid Möchel
18.06.2026, 11:46

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Das Wort „insolvent“ ist durch ein Loch in einem grünen Blatt Papier sichtbar.

Über das Vermögen der regiofin Bau GmbH aus Salzburg ist am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigen der Österreichische Verband Creditreform und der AKV dem KURIER.

Das 2015 gegründete Unternehmen war auf die Entwicklung, Umsetzung sowie Vermietung und Verkauf von Immobilienprojekten spezialisiert. Im Firmenbuch scheint Mag. Dr. Hanspeter Schmalzl als geschäftsführender Gesellschafter auf.

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Verzögerungen und Mängel als Auslöser

Als Hauptursache der Insolvenz gelten mangelhafte und verzögerte Bauleistungen. Das Unternehmen arbeitete eng mit der mittlerweile ebenfalls insolventen MPI Bau Gesellschaft mbH zusammen. Arbeiten wurden teils nicht zeitgerecht oder überhaupt nicht fertiggestellt, was Gewährleistungsfälle und Pönalzahlungen nach sich zog.

Hinzu kam laut AKV der Einbruch des Immobilienmarktes, wodurch geplante Verkäufe nicht realisiert werden konnten. Die finanzierende Hausbank stellte die Finanzierung schließlich ein. Die Umsätze brachen ein, die Verbindlichkeiten explodierten.

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7,66 Millionen Euro Schulden

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 7,66 Millionen Euro. Davon entfallen knapp sechs Millionen Euro auf die Hausbank. Betroffen sind laut Creditreform 15 Gläubiger. Mitarbeiter werden keine mehr beschäftigt, die operative Tätigkeit wurde bereits eingestellt.

Das Unternehmen verfügt im Wesentlichen über eine belastete Liegenschaft. Die erwarteten Erlöse werden die offenen Forderungen nicht decken, weiteres Vermögen ist nicht vorhanden.

Insolvenz Wirtschaft Salzburg
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