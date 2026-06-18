Millionenpleite eines bekannten Immobilienentwicklers

Über das Vermögen der regiofin Bau GmbH aus Salzburg ist am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigen der Österreichische Verband Creditreform und der AKV dem KURIER. Das 2015 gegründete Unternehmen war auf die Entwicklung, Umsetzung sowie Vermietung und Verkauf von Immobilienprojekten spezialisiert. Im Firmenbuch scheint Mag. Dr. Hanspeter Schmalzl als geschäftsführender Gesellschafter auf.

Verzögerungen und Mängel als Auslöser Als Hauptursache der Insolvenz gelten mangelhafte und verzögerte Bauleistungen. Das Unternehmen arbeitete eng mit der mittlerweile ebenfalls insolventen MPI Bau Gesellschaft mbH zusammen. Arbeiten wurden teils nicht zeitgerecht oder überhaupt nicht fertiggestellt, was Gewährleistungsfälle und Pönalzahlungen nach sich zog. Hinzu kam laut AKV der Einbruch des Immobilienmarktes, wodurch geplante Verkäufe nicht realisiert werden konnten. Die finanzierende Hausbank stellte die Finanzierung schließlich ein. Die Umsätze brachen ein, die Verbindlichkeiten explodierten.