Energie aus dem Wald: Die stille Macht der Biomasse

18,8 Prozent beträgt der Anteil der biogenen Energien derzeit am Energiemix, mehr als Wasser-, Wind- und Solarkraft zusammen . 84 Prozent der Bioenergie werden in Form von Wärme konsumiert, 9 Prozent in Form von Treibstoffen und 7 Prozent als Strom. Das zeigt, dass man Biomasse vielfältig nutzen kann. Der geringe Anteil an der Stromproduktion ist vielleicht aber ein Grund dafür, dass andere Energiequellen öfter im Vordergrund stehen.

Die Tradition der Holzverwertung hat auch dazu geführt, dass heimische Unternehmen Technologie- und Weltmarktführer sind, etwa bei Stückholz-, Hackgut- oder Pelletskesseln. "Wir haben da Exportquoten von 80 bis 90 Prozent", sagt Pfemeter. Dass sich dieser Wirtschaftszweig so positiv entwickelt habe, liege auch daran, dass Österreich aus Kohle ausgestiegen und nicht in die Atomkraft eingestiegen sei. Im ganzen Land seien Biomasseheizwerke entstanden. Die dezentrale Versorgungsstruktur habe dazu geführt, dass viele Ortschaften kleine Nahwärmenetze erhielten.

Klimawandel bedroht die Balance

Alles eitel Wonne ist bei Biomasse aber nicht. Der Klimawandel belastet heimische Wälder zunehmend. Die Vermehrung von Borkenkäfern, der erhöhte Hitzestress von Bäumen und erhöhte Waldbrandgefahr sind die größten Bedrohungen. Durch Waldschäden steigt der Anteil an niederwertigem Holz. Dadurch wird der Anteil an "Energieholz" höher, es steht also mehr Rohstoff für Biomassewerke zur Verfügung. "Aber wenn ein Waldbesitzer nicht mehr so viel hochqualitatives Holz produzieren kann, hoffentlich produziert er dann überhaupt noch", sagt Pfemeter.

An der Forstwirtschaft hänge die Holzindustrie, an der wiederum die Biomasse. Eine florierende Holzwirtschaft sei wichtig, um Wälder weiterhin gut zu pflegen. Das reduziere wiederum das Risiko für Schäden durch Borkenkäfer, Windwurf, Schnee oder Waldbrände. Die Waldbewirtschaftung sei personalintensiv, dadurch bleibe aber auch ein großer Teil der Wertschöpfung im Land. In diesem System sei alles miteinander verbunden. Es sei wichtig, die Balance zu wahren. Sorgen machen müsse man sich aber nicht. Der Markt sei über Jahrhunderte gewachsen und besitze Flexibilitäten.