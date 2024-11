Nachhaltig heizen mit Holz: Alle Vorteile und Kosten im Überblick

Mehr als 450.000 Kachelöfen – dies entspricht 13 Prozent der Haushalte – sorgen in Österreich in der kalten Jahreszeit für Wärme. Pro Jahr kommen rund 10.000 Stück der Wärmespender dazu, für die man im Schnitt 15.000 bis 20.000 Euro bezahlt. Aktuelle Wartezeit: zwei bis drei Monate ab Auftragsvergabe. Schiffert: „Ein Kachelofen ist auch eine ideale Ergänzung zu anderen Heizsystemen mit erneuerbarer Energie, z. B. (Luft-)Wärmepumpe. Diese wird bei tiefen Außentemperaturen zu einer fast reinen Stromheizung, da sehr viel E-Energie für eine ausreichende Raumtemperatur benötigt wird. “ Vorteil: „Selbst bei Stromausfall sorgt der Kachelofen für ein warmes Zuhause.“ Kachelöfen benötigen relativ wenig Wartung. Es reicht meist, alle ein bis zwei Jahre eine Reinigung und Inspektion durchführen zu lassen.

Holz als Energiequelle

In einem Kaminofen lässt sich ebenso mit Scheitholz heizen. Solche frei stehenden, kompakten Öfen aus Gusseisen oder Metall (z. B. Schwedenofen), geben schnell Wärme ab und können mit verschiedenen Designs an die Raumgestaltung angepasst werden. Sie sind in der Regel leicht zu installieren, erfordern wenig Platz und erwärmen den Raum direkt durch Strahlungs- und Konvektionswärme.

Nachteil: Man muss laufend Holz nachlegen, ansonsten kühlen die Öfen rasch wieder aus. Die Anschaffungskosten liegen bei 2.000 bis 6.000 Euro, der Einbau kann zusätzlich 500 bis 1.500 Euro ausmachen, je nach Aufwand und Schornsteinanschluss. Kaminöfen sollten einmal im Jahr gewartet werden.

Eine Pelletheizanlage gehört, vor allem bei größeren Ein- oder Mehrfamilienhäusern, zu den populärsten Optionen für energieeffizientes und umweltfreundliches Heizen. Geschätzt werden besonders die komfortable Befeuerung (die Pellets werden automatisch nachgelegt), der hohe Wirkungsgrad (90 Prozent oder mehr), die geringen Emissionen aufgrund der kontrollierten Verbrennung und die kompakte Lagerungsmöglichkeit – Pellets (in Säcken erhältlich) benötigen in der Regel weniger Platz als Scheitholz.