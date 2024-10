Der winterfitte Garten: 10 Arbeiten, die jetzt erledigt werden sollten

Der Herbst ist die perfekte Zeit, um Frühblüher wie Tulpen, Narzissen, Kugellauch und Krokusse zu pflanzen. Die Zwiebel sollte etwa doppelt so tief im Boden liegen, wie sie hoch ist. Sommerblumenzwiebeln wie Dahlienknollen hingegen gehören jetzt ausgegraben und kühl und trocken gelagert, so Lederleitner. 5. Beete vorbereiten: Einjährige Pflanzen sollten entfernt und Beete von Unkraut befreit werden. Nach der letzten Ernte mit Mulch bedecken.

9. Wasser abdrehen

Damit gefrorenes Wasser keinen Schaden an den Leitungen anrichten kann, Wasseranschlüsse abstellen, Hähne leeren und offenlassen. Auch Gartenschläuche entleeren und aufrollen.

10. Gartenmöbel einwintern

Auch an Gartenmöbel und Dekorationen wie Solarleuchten etc. denken. Holz- oder Kunststoffmöbel können bei Frost leiden. Daher am besten an einen trockenen Ort bringen oder mit einer passenden Schutzhülle abdecken, eventuell zusätzlich noch ein Gartenvlies herumwickeln.