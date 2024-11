Tiroler Unternehmen macht klimapositive Holzkraftwerke

Aus kleinen Holzresten wird Strom, Wärme und Holzkohle gewonnen. Letzterer wird von Klimaforschern riesiges Potenzial dabei zugeschrieben, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen . Für die Produktion von " Biochar ", so der englische Ausdruck für Holzkohle, werden deshalb auch CO2-Zertifikate ausgestellt. Betreibern der Syncraft-Anlagen eröffnet sich durch den Verkauf dieser Zertifikate an CO2-intensive Branchen ein weiterer Einkommenszweig.

Neues Verfahren entwickelt

Das Verfahren, das Syncraft anwendet, hat den Grundstein für die Unternehmensgründung gelegt. 2007 hat der Verfahrenstechniker Marcel Huber an der Innsbrucker Hochschule MCI den Schwebefestbettvergaser mitentwickelt. Bei diesem neuen, mehrstufigen thermochemischen Verfahren wird zunächst Holz in einer sauerstoffarmen Umgebung auf 500 Grad erhitzt (Pyrolyse). Das dabei entstehende Holzgas, das etwa ein Sechstel des Brennwerts von Erdgas aufweist, wird in einem Kolbenmotor verbrannt. Der wiederum treibt einen Generator an. Die Abwärme fließt in Fernwärmenetze ein.

Mit der patentierten Technologie im Gepäck gründete Huber 2009 gemeinsam mit zwei Partnern Syncraft. 2014 gehen die ersten Holzkraftwerke der Firma in Vorarlberg und Südtirol in Betrieb. Dass auch der Rückstand aus dem Energiegewinnungsprozess, die Holzkohle, genutzt werden kann, wurde dem Unternehmen erst später klar. 2016 fertigte eine Forscherin der FH Vorarlberg eine Studie über das Potenzial von Holzkohle als Kohlenstoffsenke an. Das Geschäftsmodell wurde erweitert.