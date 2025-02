Bitterspray und Stevia-Tee: Was in der Bio-Branche gerade im Trend ist

Gesüßt werden die Drinks, die in den Sorten Pfirsich-Maracuja und Waldbeere erhältlich sind, nur mit Stevia. „Wir dürften gar keine künstlichen Süßstoffe verwenden als Bioproduzent“, erklärt Höllinger.

„Weil wir sowieso alle viel zu viel Süßes essen“, sagt Gutmann dem KURIER. Auch den diesjährigen Adventkalender präsentiert Sonnentor bereits jetzt im Februar. Immerhin treffe Gutmann in Nürnberg etwa 80 Prozent der Großhändler, die seine Produkte kaufen.

Noch sind die kleinen Getränkekartons nicht im Handel erhältlich, man führe aber Gespräche. Zu seiner neuen Kreation inspiriert habe Höllinger das immer größer werdende Diabetesproblem. Aber auch die hohe Zuckersteuer im arabischen Raum, in den der Saftproduzent große Mengen exportiert, sei ein Thema. Höllinger verkauft mittlerweile 60 Prozent seiner Bioprodukte im Ausland.

Auf Regionalität und Bio in Kombination setzt Karl Severin Traugott mit seinem Unternehmen Genusskoarl , der bereits seit 2018 jedes Jahr seine Produkte auf der Biofach präsentiert. Heuer stellt er eine neue Misokreation aus fermentierter Rollgerste und Mohn vor. Für diese verwendet er – genauso wie auch für seine Soja- oder Fischsaucen – ausschließlich Zutaten aus Österreich.

Fojtl beobachtet außerdem, dass das Thema Regionalität aktuell immer mehr an Bedeutung gewinnt und so Bio langsam verdrängt. „Das liegt daran, dass der Handel falsch informiert ist“, sagt Fojtl dem KURIER. Mittlerweile werde jedes Produkt verteufelt, das über weitere Strecken transportiert wird.

Kreativität bei neuen Rezepturen eingeschränkt

So kann er zwar transparent die Lieferketten für verwendete Rohstoffe nachweisen, ist aber auf der anderen Seite bei neuen Rezepturen in seiner Kreativität eingeschränkt. „Ich würde zum Beispiel gerne Produkte mit Ingwer machen. Aber weil es österreichischen Bioingwer nur in winzigen Mengen und zu hohen Preisen gibt, lassen wir es“, sagt Traugott dem KURIER.

Auch das Tiroler Metzgerunternehmen Juffinger setzt auf Regionalität. Das führt häufig zu Problemen bei der Rohstoffbeschaffung. „Es gibt zu wenig Biofleisch“, erklärt Helga Juffinger, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Ehemann führt, dem KURIER. Biorinder gäbe es in Tirol genug, beim Schweinefleisch müsse man auf Zulieferer aus Salzburg und Oberösterreich zurückgreifen.