Gebäck, Mehl und Co: Viel Bio, aber nur wenige Käufer

Die Getreideproduktion in Österreich ist heuer zurückgegangen. Insgesamt wurden 2024 hierzulande knapp 2,85 Millionen Tonnen Getreide (ohne Mais) produziert. Das sind zehn Prozent weniger als noch im Vorjahr, so die Zahlen der Agrarmarkt Austria (AMA) .

Schuld am Rückgang seien „schwierige Witterungsbedingungen, rückläufige Anbauflächen und gesunkene Hektarerträge“, wie AMA-Vorstandsvorsitzender Günter Griesmayr bei einer Pressekonferenz zur diesjährigen Getreideernte berichtet.

Gründe sind Preissenkungen und ein Rückgang in der industriellen Maisverarbeitung. Beim Ernteertrag geht Griesmayer heuer von fünf Millionen Tonnen aus und damit einem Ergebnis deutlich unter dem Schnitt der vergangenen fünf Jahre.

Das decke sich aber nicht mit der Nachfrage, denn im Supermarkt würden die Kunden nur zu 10 Prozent Bio-Getreideprodukte kaufen, so Mayr.

Ein Plus gab es erneut im Bio-Bereich. Der Anteil an biologisch produziertem Getreide liegt aktuell bei 25 Prozent.

Sehr gute Qualität

Nicht nur im Inland, sondern auch international punkten kann das heimische Getreide in diesem Jahr mit der Qualität. Der Anteil an vermahlungsfähigem Korn liegt in Österreich bei 90 Prozent.

International liegte er heuer bei besonders niedrigen 50 Prozent. „Wir sind zwar mengenmäßig nicht die Spitzenreiter, aber wir haben im europäischen Vergleich sehr gute Ware“, sagt Griesmayr zum Ergebnis.