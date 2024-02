Protest: Österreichs Bauern fordern Zölle auf Getreide aus der Ukraine

Die Zielländer seien in Afrika, Asien und im Nahen Osten. Dort würde das ukrainische Getreide benötigt. Tatsächlich sorge es aber in der Zwischenzeit für Marktverwerfungen in Europa. Strasser: "Die Märkte spielen verrückt und unsere Ackerbäuerinnen und Ackerbauern sind die Leidtragenden. Es braucht jetzt eine starke Europäische Union, die ihre Versorgung mit Lebensmitteln nicht aufs Spiel setzt und die Landwirtschaft in Existenznöte bringt. Daher fordern wir die EU-Kommission nochmals klar auf, bei Verwerfungen auf unseren Märkten härter durchzugreifen. Das bedeutet auch Importmengenbeschränkungen und Zölle auf Ackerfrüchte wie Weizen und Mais, die wir selber anbauen."