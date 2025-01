Veganuary: Pflanzliche Lebensmittel boomen, radikaler Veganismus nicht

Die Supermarktketten Billa und Billa Plus haben im vergangenen Jahr ein Absatzplus von 24 Prozent im pflanzlichen Segment verzeichnet. Mit „ Billa Pflanzilla “ betreibt Billa außerdem einen eigenen rein pflanzlichen Supermarkt auf der Wiener Mariahilfer Straße.

„Das Thema pflanzliche Ernährung ist kein Trend mehr und flaut auch nicht ab. Das ist wirklich eine nachhaltige Entwicklung in der Gesellschaft . Das sehen wir auch in den Zahlen“, sagt Wiederkehr dem KURIER.

„Man kann sagen, dass immer mehr Menschen immer öfter pflanzliche Gerichte in ihren Speiseplan integrieren “, sagt Wiederkehr. Der radikale Veganismus hingegen trete in dieser Entwicklung in den Hintergrund, denn er habe in der Bevölkerung ein schlechtes Image .

Insgesamt führen die Ketten, die zum Rewe-Konzern gehören, mehr als 7.000 rein pflanzliche Artikel und damit das größte vegane Sortiment in Österreich – und die Zahl der Produkte steigt.

Veganer Veganer verzichten auf jegliche tierische Produkte, also auch Milch und Milchprodukte, Eier oder Honig. Eine Ernährungsform, die noch einen Schritt weiter geht, ist die der Frutarier , die sich nur von Pflanzen ernähren, die bei der Ernte nicht zerstört werden (etwa Obst, Nüsse, Samen oder bestimmte Gemüsesorten).

Aus diesem Grund verwendet Billa in seiner Werbung auch nicht mehr das Wort „vegan“, sondern bezeichnet die Produkte in Flugblättern und Co als „rein pflanzlich“.

Flexitarier auf dem Vormarsch

Mit dieser Kommunikation will das Unternehmen die sogenannten Flexitarier ansprechen. Das sind die „flexiblen Vegetarier“, die möglichst wenig oder nur selten Fleisch essen und sich primär pflanzlich ernähren.

Laut einer Studie des Marktforschungsinstituts Innova Market Insights bezeichnen sich 37 Prozent der Österreicher als Flexitarier. Damit sind sie die größte Zielgruppe für pflanzliche Lebensmittel, die die heimischen Supermarktketten als Kunden gewinnen möchte.

Der Preis als Verkaufsargument

Und das gelingt vor allem über den Preis. Dieser ist Studien zufolge die größte Hürde für den Erstkauf.

Billa (Plus) bietet deswegen unter den pflanzlichen Eigenmarken der Handelskette alle pflanzlichen Alternativen zum selben Preis an wie die tierischen Lebensmittel. So kostet etwa das vegane Faschierte auf den Kilopreis gerechnet gleich viel wie das aus echtem Fleisch.