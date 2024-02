Wer sich vegan ernährt, schnarcht weniger

oder eine Ernährung reich an tierischen Lebensmitteln (einschließlich tierischer Fette, Milchprodukten, Eier, Fisch, Meeresfrüchte oder Fleisch).

Für die Studie wurden die Daten von rund 14.200 Personen einer amerikanischen Ernährungsstudie ausgewertet. Die Teilnehmer dokumentierten alles, was sie aßen, und wurden danach in eine der folgenden Gruppen eingeteilt:

Vegane Ernährung reduzierte das Risiko für Schlafapnoe um knapp 20 Prozent

Das Ergebnis: Jene, die den höchsten Anteil pflanzlicher Lebensmittel zu sich nahmen, hatten ein um 19 Prozent geringeres Risiko unter obstruktiver Schlafapnoe zu leiden – verglichen mit jenen, die sich am wenigsten von pflanzlichen Lebensmitteln ernährten. Auch jene, die sich überwiegend vegetarisch ernährten, hatten ein geringeres Risiko. Allerdings: Bestand die pflanzliche Ernährung aus vielen ungesunden Lebensmitteln, war das Risiko um 22 Prozent höher als bei jenen, die nur geringe Mengen dieser Lebensmittel zu sich nahmen.

"Es könnte sein, dass eine gesunde pflanzliche Ernährung Entzündungen und Fettleibigkeit reduziert. Dies sind Schlüsselfaktoren für das Risiko obstruktiver Schlafapnoe. Eine Ernährung, die reich an entzündungshemmenden Bestandteilen und Antioxidantien ist und wenig schädliche Nahrungsbestandteile enthält, kann die Fettmasse, Entzündungen und sogar den Muskeltonus beeinflussen, die alle für das Risiko obstruktiver Schlafapnoe relevant sind", wird Studienautor Yohannes Melaku von der Flinders University in Adelaide, Australien, in einer Aussendung zitiert.

Ursachen genetisch oder durch veränderbares Verhalten bedingt

Die Ursachen des Schnarchens und der Atemaussetzer können genetisch oder verhaltensbedingt sein. Dazu zählen etwa die Ernährung und Rauchen. Frühere Studien untersuchten etwa die Auswirkungen von Kalorienrestriktionen, bestimmten Ernährungselementen und Gewichtsverlust.

Die Studie wurde im Fachjournal ERJ Open Research veröffentlicht.