Innovationen auf dem Teller: Pflanzliches hui, Tierisches pfui

Der Fleischkonsum sinkt seit Jahren, die rein pflanzliche Ernährung ist total in.

Noch mehr Anklang findet nur das Pistazien-Crookie in seiner rein pflanzlichen Variante. Dank der Influencer von Instagram & Co erfreut sich die hippe Mischung aus Croissants und Cookies aktuell enormer Beliebtheit.

Wiederkehr freut sich nicht nur über die kräftig steigenden Verkaufszahlen von pflanzlichen Fleisch- und Milchprodukten. Auch die neuen Ernährungsempfehlungen aus dem Gesundheitsministerium zeigen für sie in die richtige Richtung: „Pflanzlicher Genuss ist für viele zum integralen Bestandteil des täglichen Speiseplans geworden. Eine gesunde und geschmackliche Bereicherung, die auch gut fürs Klima ist.“

Viele davon klingen für den Neuling in puncto Veganismus wie Zukunftsmusik.

Anlass der Präsentation der neuen Vegan-Schmankerl ist das Zwei-Jahres-Jubiläum von Pflanzilla, dem ersten Shop eines klassischen Lebensmittelhändlers, in dem es nur pflanzliche Produkte zu kaufen gibt – aber gleich mehr als 3.000 davon.

Schmackhafte Proteine

Etwa der Frischstreichkäse aus Koji-Proteinen (asiatischer Schimmelpilz) vom Berliner Start-up Formo. Geworben wird zielgruppengerecht mit dem Slogan: „Easy-Cheesy. Käse ohne löchriges Gewissen.“ Oder das Lachsfilet aus dem 3-D-Drucker auf Basis von Pilzproteinen von Revo Foods. Wohl um das Naheverhältnis zum fischigen Vorbild zu unterstreichen, meint der Hersteller, das 3-D-Filet sei „inspiriert von Lachs“.

Dagegen klingt der in der Filiale frisch fermentierte, frisch gezapfte und in der Mehrweg-Glasflasche feilgebotene Haferdrink von The Oater fast schon altbacken.