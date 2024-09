Wie Rewe mit Bio einen Milliardenumsatz erreichen will

Andreas Steidl , Geschäftsführer von Ja!Natürlich , der Bio-Eigenmarke des Handelskonzerns Rewe in Österreich, beunruhigt diese Entwicklung kaum. Dass immer mehr Bauern aufhören, sei nicht „bio-spezifisch, sondern eine allgemeine Änderung in der landwirtschaftlichen Struktur, etwa weil nachkommende Generationen den Betrieb nicht weiterführen möchten“, sagt Steidl.

Allgemein sei Bio bei den Preissteigerungen der Rohstoffe weniger stark betroffen als konventionelle Lebensmittel und deswegen auch in Krisenzeiten beliebt, so Haraszti.

In den nächsten Jahren sei die größte Herausforderung, die Standardisierung und die Kontrollen für die biologische Landwirtschaft so zu gestalten, dass „Bauern nicht in der Bürokratie ersticken“, so Fischler.

Von den insgesamt 1.100 Produkten aus dem Ja!Natürlich-Sortiment stammen laut Angaben des Unternehmens mehr als 80 Prozent aus Österreich. Produkte wie Kaffee, Kakao oder auch Obst, dass hierzulande nicht wächst, bezieht Ja!Natürlich aus dem Ausland.