Bio in Österreich: Milch und Eier beliebt, Fleisch oft zu teuer

Die heimische Ökobranche scheint sich zu erholen. Nach mehreren Jahren, in denen das Geschäft mit den biologischen Lebensmitteln trotz Preiserhöhungen kaum gewachsen ist, verzeichnete der Sektor im Jahr 2024 erstmals wieder einen größeren Zuwachs.

Insgesamt lag der Bioanteil am Umsatz bei 11,4 Prozent. Zwischen den unterschiedlichen Produktgruppen gab es große Unterschiede: Bei der Trinkmilch war der Anteil mit fast 30 Prozent besonders hoch.

Das Wachstum betrug 5,5 Prozent. Barbara Köcher-Schulz , Bio-Koordinatorin der AMA-Marketing , spricht sowohl bei der Menge als auch beim Umsatz von einem "All-Time-High". "Solche Zahlen haben wir noch nie so gesehen", sagt Köcher-Schulz, die die Zahlen der RollAMA präsentiert.

Zwar wurden im vergangenen Jahr mit 340 Euro pro Haushalt um nur vier Euro mehr für Biolebensmittel ausgegeben als 2023, doch mengenmäßig wurde so viele ökologisch produzierte Artikel eingekauft wie noch nie zuvor.

Auch unter den Generationen gibt es Unterschiede beim Kaufverhalten: So greifen etwa junge Menschen unter 29 und Ältere ab 50 überdurchschnittlich oft zu biologisch hergestellten Produkten. Beiden Gruppen attestiert Köcher-Schulz ein großes Gesundheitsbewusstsein.

Vor allem der höhere Preis scheint weiterhin eine große Hürde für den Kauf darzustellen. Fast 55 Prozent des Biofleisches werden in Aktion gekauft - so viel wie bei keinem anderen Biolebensmittel.

Sie nennt "strukturelle Veränderungen und eine Veränderung der Marktsituation". Auch würden Wechsel in den Förderperioden von Bauern häufig dazu genutzt, in Pension zu gehen und den Betrieb endgültig aufzugeben.

Der große Abfluss ist Riegler zufolge mittlerweile gestoppt. Sie zeigt sich "vorsichtig positiv", dass sich die Situation langfristig stabilisiert.

Salzburg an der Spitze, Oberösterreich hinkt nach

Trotz des Rückgangs an Biobetrieben steht Österreich an der Spitze der EU. 27,3 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzflächen werden biologisch bewirtschaftet.

Besonders hoch ist der Anteil an Ökoflächen in Salzburg mit 56,6 Prozent. Auch im Burgenland (41,1 Prozent) und in Wien (38,4 Prozent) gibt es überdurchschnittlich viel biologisch bewirtschafteten Boden. Die Schlusslichter sind Vorarlberg (19,3 Prozent) und Oberösterreich (18,9 Prozent).