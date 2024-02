Immer mehr Bio-Bauern in Österreich ziehen sich zurück

Die Menge der frischen eingekauften Bio-Lebensmittel sank laut RollAMA-Haushaltspanel um 2,8 Prozent, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz von AMA-Marketing und Bio Austria bei der Biofach-Messe in Nürnberg.

In den kommenden Wochen kann das Landwirtschaftsministerium Änderungsvorschläge für das österreichische ÖPUL-Programm bei der EU-Kommission einreichen, die dann ab 2025 gelten. "Diese Chance muss man nutzen, dass man die Situation auf den Biohöfen verbessert", sagte Riegler bei der weltgrößten Bio-Messe in Nürnberg.

Kritik übte die Bio-Austria-Chefin an der äußerst schleppenden Umsetzung des Aktionsplans "nachhaltige Beschaffung" der österreichischen Regierung. In einem Regierungsbeschluss hat man sich auf Bioquoten bei Lebensmitteln verpflichtet, die von der öffentlichen Hand etwa für Schulen, Krankenhäuser oder Justizanstalten eingekauft werden.

Österreich in Sachen "bio" Spitzenreiter in der EU

In der Langfristbetrachtung ist "bio" hierzulande eine Erfolgsgeschichte für Landwirte, Lebensmittelhersteller und Supermärkte. Österreich ist mit einem Biobauern-Anteil von 22,7 Prozent im Jahr 2023 und einem Öko-Flächenanteil in der Landwirtschaft von 27,1 Prozent mit Abstand Spitzenreiter in der EU und weltweit auf Rang zwei hinter Liechtenstein. Großen Bio-Nachholbedarf sehen Branchenvertreter weltweit in der Gastronomie.