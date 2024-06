Billigmode-Anbieter Shein will in London an die Börse

Jetzt will der Fast-Fashion-Anbieter an die Londoner Börse gehen. Angestrebt wird eine Bewertung von rund 50 Mrd. Pfund (59 Mrd. Euro). Shein würde damit mehr als doppelt so viel wert sein wie der schwedische Konkurrent H&M. Rund 1 Mrd. Pfund (1,2 Mrd. Euro) will Shein bei dem Börsengang in London einnehmen.